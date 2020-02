Trotz dëser Victoire scheet de Lëtzebuerger Vertrieder awer aus dem Challenge Cup aus.

Um Samschdeg stoung zu Uewerkuer de Retourmatch am Challeng Cup tëscht de Red Boys vun Déifferdeng an Dukla aus Tschechien um Programm. No der 24-37-Defaite aus dem Allersmatch goung et fir d'Red Boys an éischter Linn dorëms, sech mat enger positiver Leeschtung aus dem Challenge Cup ze verabschiden.

Am Retourmatch war et zu Uewerkuer eng ausgeglachen Ufanksphas. D'Red Boys wollte mat den Tscheche mathalen an dat war hinnen an den éischte knapp 7 Minutten och gelongen. Hei stoung et 4:4 gläich. Virun allem déi béid Männer an de jeeweilege Goler hunn ëmmer erëm gewosst ze iwwerzeegen. Am Géigesaz zum Allersmatch waren Red Boys gutt am Match a konnten iwwer wäit Strecke gutt mam Tabellen-2. aus Tschechie mathalen. Bis zur Hallschent stoung et soumat och 16:16 gläich, wat am Géigesaz zum Allersmatch eng kloer Verbesserung op Säite vun de Lëtzebuerger ënnerstrach hat.

Nom Téi waren et d'Männer aus dem Süde vu Lëtzebuerg, déi ganz staark zréck op den Terrain koumen. Bis zur 46 Minutt war et de Lëtzebuerger gelongen, eng Avance op den tschechesche Vertrieder erauszespillen. Duerch eng konzentréiert an positiv aggressiv Spillweis louchen d'Red Boys soumat mat 25:22 am Avantage.

Dësen Avantage sollten d'Lëtzebuerger och iwwert Zäit rette kënnen a soumat hu si sech mat enger anstänneger Leeschtung aus dem Challenge Cup verabschit.