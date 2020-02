Um ITF-Tournoi zu Macon a Frankräich verléiert d'Mandy Minella an 3 Sätz mat 4:6, 7:5 a 4:6 géint d'Mirjam Bjorklund aus Schweden.

Am zweete Saz konnt sech d'Mandy Minella nach eng kéier zeréck kämpfen nodeems et mat 3:5 am Réckstand louch an dunn awer mat engem Break nees zeréck koum. Mat engem weidere Break stoung et dunn op eemol 6:5 fir d'Lëtzebuergerin an huet sech dëse Saz dann och mat 7:5 gekroopt. Am drëtte Saz huet d'Schwedin nees 1 Break méi wéi d'Lëtzebuergerin realiséiert a gewënnt dësen mat 6:4 sou dat d'Mandy Minella am éischten Tour ausscheet.