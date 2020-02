An der K1 Premier League zu Salzburg war et fir béid eng Néierlag direkt an der éischter Ronn.

Kee gudden Optrëtt fir d'Jenny Warling an den Jordan Neves bei der K1 Premier League zu Salzburg an Éisträich. Déi zwee Lëtzebuerger Karatekae verléieren an hire respektive Gewiichtsklassen direkt an der éischter Ronn. D'Europameeschterin an der Kategorie bis 55 Kilo huet iwwerraschend géint d'Slowakin Viktoria Semanikova de Kierzere gezunn. De Neves huet an der Klass bis 67 Kilo géint en Australier verluer.