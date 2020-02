E Samschdeg huet sech d'Lëtzebuergerin beim ITF-Tournoi an der Tierkei an zwee Sätz géint d'Jianqxue Han aus China duerchgesat.

D'Eléonora Molinaro steet beim ITF-Tennis-Tournoi zu Antalya an der Tierkei an der Finall. D'Lëtzebuergerin huet sech e Samschdeg an der Ronn vun de leschte Véier an zwee Sätz mat 6:1 a 6:4 géint déi Chineesesch Qualifikantin Jianqxue Han duerchgesat.

An der Finall e Sonndeg kritt d'Eléonora Molinaro et mat der Tierkin Zeynep Sommez ze dinn. D'Lëtzebuergerin ass beim Tournoi, dee mat 15.000 US-Dollar dotéiert ass, op 1 gesat.