No 2012 kënnen d'Damme vum Chev Dikrech den Titel vun der Handball-Coupe op en Neits feieren. Si hu sech mat 31:29 géint Diddeleng behaapt.

E Sonndeg stounge sech fir d'Coupe-Finall am Dammenhandball de Chev Dikrech an den HB Diddeleng géigeniwwer. No engem 13:13-Gläichstand an der Paus, konnt Dikrech an den zweeten 30 Minutten eng Schëpp dropleeën a sech um Enn mat dem Gewënn vun der Coupe belounen.

Schonn e Samschdeg konnt den HB Esch d'Coupe bei den Hären erfollegräich géint den HC Bierchem mat 34:26 verdeedegen.

Chev Dikrech - HB Diddeleng 31:29 (13:13)

Schonn zejoert stoung de Chev Dikrech an der Finall, et hat een awer géint Käerjeng de Kierzere gezunn. Um Sonndeg wollten et déi Dikrecher Damme besser maachen an no 2012 d'Coupe op en Neits mat an d'Ieselsstad huelen. D'Ekipp vun der Trainerin Dana Ciocanea wollt deemno alles dru setzen, an der Coque der Partie fréizäiteg de Stempel opzedrécken.

Op der anerer Säit stoung awer den HBD, dee sech och Chancen op den Titel ausgerechent hat. Esou waren déi éischt 15 Minutte fir d'Diddelenger. Insgesamt hu si vun Ufank u besser zesumme gespillt a sech am Verlaf vun der Ufanksphas e Lach vun e puer Goler erausgespillt. De Chev konnt sech allerdéngs an den zweete 15 Minutte vun der 1. Hallschecht nei motivéieren an zeréck an de Match kämpfen, soudatt et mat engem 13:13-Gläichstand an d'Paus goung.

Dono war et weider eng ganz spannend Partie, an där et op an of goung. Dem Chev ass allerdéngs de bessere Start an déi 2. Hallschecht gelongen an esou louch een eng Véierelsstonn viru Schluss mat 2 Goler vir. Diddeleng huet deemno an de leschten 10 Minutten eng Reaktioun weisen.

Déi Reaktioun koum ze spéit. Zwar ass een an der 59. Minutt mat 29:29 zeréck an de Match komm, et huet een awer am Géigenzuch den 29:30 kasséiert. Bei der leschter Aktioun vum HBD sinn déi Diddelenger un der Fra tëscht den Dikrecher Pottoen hänke bliwwen, déi net just de Ball gehalen huet, ma dësen och direkt no vir geheit huet, soudatt de Chev mat engem leschte Gol den Deckel definitiv op dës Partie leeë konnt.

Mat dësem 31:29-Succès ass et no 2012 den 2. Titel an der Coupe am Dammenhandball fir de Chev Dikrech.