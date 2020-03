Op d'Plazen 2 an 3 bei den Häre koumen de Champion vun zejoert Yannick Lieners vum CAB an de Pol Mellina vum Celtic Dikrech.

Beim nationale Championnat am Cross Country zu Dräibuer gouf de Successeur vum Virjoresgewënner Yannick Lieners gesicht. De CAB-Leefer war och dëst Joer nees mat um Depart a wollt mat enger gudder Leeschtung säin Titel bei den Häre verdeedegen.

No de 6.400 Meter war den Titel awer fir de Max Lallemang vun der Fola mat enger Zäit vun 43 Minutten an 52 Sekonnen. Hie war iwwer eng hallef Minutt méi séier wéi de Yannick Lieners (44:38). De Podium komplettéiert huet iwwerdeems de Pol Mellina vum Celtic Dikrech mat engem Chrono vu 45 Minutten an 21 Sekonnen.

Bei den Damme war e Sonndeg kee Kraut géint d'Anny Wolter (26:40) gewuess. Si konnt sech op de 5.800 Meter virun der Shirley Kap (27:24) an der Vera Hoffmann (27:50) den Titel sécheren. D'Gewënnerin vun zejoert, d'Liz Weiler, ass d'Course net op en Enn gelaf.

