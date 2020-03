2018/2019 war déi éischt Editioun vun der Nations League. En Dënschdeg den Owend ass d'Auslousung vun där zweeter Editioun.

D'Gruppephas vun der Nations League 2020/2021 gëtt en Dënschdeg den Owend um 18 Auer zu Amsterdam an Holland ausgeloust. Op RTL.lu kënnt Dir den Tirage am Livestream suivéieren.

Genee wéi bei der éischter Editioun sinn och dës Kéier 55 Natioune vertrueden. Am September fänkt d'Gruppephas un. Hei spillt all Ekipp een Aller- an ee Retourmatch géint d'Gruppegéigner. Vum 2. bis de 6. Juni gëtt de Gewënner gesicht.

Lëtzebuerg war et bei der Première gegléckt, fir aus der Divisioun D an d'Divisioun C ze klammen.

Portugal hat déi éischten Editioun vun der Nations League gewonnen.

Wie kann op wien treffen?

Divisioun C

Dëppen 1: Griichenland, Albanien, Montenegro, Georgien

Dëppen 2: Nordmazedonien, Kosovo, Wäissrussland, Zypern

Dëppen 3: Estland, Slowenien, Litauen, Lëtzebuerg

Dëppen 4: Armenien, Aserbaidschan, Kasachstan, Moldawien

Divisioun A

Dëppen 1: Portugal, Holland, England, Schwäiz

Dëppen 2: Belsch, Frankräich, Spuenien, Italien

Dëppen 3: Bosnien Herzegowina, Ukrain, Dänemark, Schweden

Dëppen 4: Kroatien, Polen, Däitschland, Island

Divisioun B



Dëppen 1: Russland, Éisträich, Wales, Tschechien

Dëppen 2: Schottland, Norwegen, Serbien, Finnland

Dëppen 3: Slowakei, Tierkei, Irland, Nordirland

Dëppen 4: Bulgarien, Israel, Ungarn, Rumänien

Divisioun D



Dëppen 1: Gibraltar, Färöer Inselen, Lettland, Liechtenstein

Dëppen 2: Andorra, Malta, San Marino

Wéini gëtt gespillt?

3.-5. September 2020: 1. Spilldag

6.–8. September 2020: 2. Spilldag

8.–10. Oktober 2020: 3. Spilldag

11.–13. Oktober 2020: 4. Spilldag

12.–14. November 2020: 5. Spilldag

15.–17. November 2020: 6. Spilldag

2.-6. Juni 2021: Finallronn mat de véier Gruppenéischten aus der Divisioun A

24.-29. Mäerz 2022: Ofstig-Playoffs