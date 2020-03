An der ieweschter Divisioun a Russland an an der Tierkei gëtt weiderhi Futtball gespillt.

Am russesche Championnat huet Ufa mam Olivier Thill bei ZSKA Moskau 0:0 gläichgespillt. De Lëtzebuerger Nationalspiller souz awer déi 90 Minutten op der Bänk. An der Süper Ligue an der Tierkei hat de Gerson Rodrigues mat sengem Veräin Ankaragücü schonn e Freideg 2:1 géint Caykur Rizespor gewonnen. De Lëtzebuerger Nationalspiller hat den zweete Gol fir den Zweetleschten an der Tabell geschoss, de Géigner ass Drëttleschten.