Dës Decisioun ass en Dënschdeg de Mëtteg och an der Videokonferenz mat hire 55 Membere confirméiert ginn.

D’UEFA huet en Dënschdeg de Mëtten an enger Videokonferenz d'Decisioun geholl, d’Europameeschterschaft am Futtball an de Summer 2021 ze verleeën. Déi national Verbänn an d’Europäesch Club Associatioun (ECA) hunn dës Decisioun ugeholl.

Et gëtt also kee grousst Futtballsfest duerch Europa. An 12 Länner sollt vu Mëtt Juni bis Mëtt Juli de Ball rullen.

Domat ass och Russland aus der Course, déi asprange wollten, falls duerch Europa net kéint gespillt ginn.

Dëst ass eng Première an der Geschicht vun der UEFA, déi zanter der Grënnung am Joer 1954, fir déi éischte Kéier eng Europameeschterschaft verleeë muss.

Et ass och nach net bekannt, op d'EM am Summer 2021 ënnert dem selwechte Format ka gespillt ginn. Den Datum steet awer, se ass vum 11. Juni bis den 11. Juli.