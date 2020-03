Fir d'4. Kéier sollt d'Weltmeeschterschaft vun der 3. Divisioun am Äishockey den nächste Mount hei zu Lëtzebuerg organiséiert ginn an och déi vun der U18.

Dat ass awer elo net de Fall. Déi zwee Evenementer goufen nämlech wéinst dem Coronavirus ofgesot.

Äishockey-WM ofgesot/Reportage Rich Simon

Déi Lëtzebuerger Federatioun krut vum internationale Verband matgedeelt, dass d'Weltmeeschterschaft muss ofgesot ginn. A sech hat een och schonns domadder gerechent. D'Federatioun hat awer trotzdeem virun 2 Woche bei der Regierung nogefrot, ob déi 5 Natiounen, déi sollten op Lëtzebuerg kommen, och dierfte kommen. Dat war dunn och nach de Fall. Allerdéngs hate schonns Natioune Forfait erkläert.



"Et waren du schonns Länner, déi bei der IHF gesot hunn, si géifen net kommen. An dat waren Nord-Korea, Tierkei an Turkmenistan. Vun dohier wieren nach just 2 Ekippe komm an dat hätt kee Sënn gemaach. Et ass wéi gesot hifälleg, et ass jo souwisou elo ee Reessstopp an dat ass och gutt esou. Et gi méi dramatesch Saache wéi dat elo.", esou de President vun der Äishockey-Federatioun, den Alain Schneider.



D'WM ass ofgesot. Wann d'Federatioun awer Pech huet, muss si een décke Batz Suen hänke loossen.



"Mir hunn natierlech vill mussen investéieren. Déi ganz Hoteller fir déi zwee Evenementer. Dat war fir iwwer 300.000 Euro. Wat natierlech eng schéin Zomm ass. Leider ware mir iwwer den Delai bei der U18, fir den Hotel ofzesoen, dofir musse mir do deen Deel vun de Kummeren zu 80 Prozent bezuelen, wat ee groussen Impakt op eis Tresorerie huet. Mir musse kucken, wéi mir déi bezuelt kréien. Ob mir elo vun der internationaler Äishockey-Federatioun gehollef kréien, wësse mir net. Si hu gesot, si géifen all Federatioun ënnert d'Ärem gräifen. Ob a wéivill, dat wësse mir awer net.", esou nach den Alain Schneider.



Am schlëmmste Fall kéint d´Äishockey-Federatioun op 60.000 Euro sëtzebleiwen. Wat fir ee kleng Verband immens vill ass.