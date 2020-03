Nodeem Ufank der Woch bekannt gouf, datt de Brady d'Patriots verléisst, ass elo och kloer, wou hie wäert higoen.

No 20 Joer a 6 Superbowle mam Veräin an der Géigend vu Boston, wäert den Tom Brady, de G.O.A.T., elo d'Patriots verloossen a sech de Buccaneers uschléissen. Mat de Bucs, déi bis ewell just ee Superbowl-Titel gewonnen hunn, kéint de Brady Geschicht schreiwen. 2021 ass d'Finall vum American Football nämlech am Raymond James Stadion, der Heemescht vun de Buccaneers. Hei hätt de Brady d'Méiglechkeet, säi siwente Rank, an deen éischten mat enger neier Franchise ze huelen, an d'Ekipp hätt d'Chance als éischt Ekipp iwwerhaapt den Titel doheem ze feieren.

Tom Brady huet Patriots-Fans Äddi gesot

