D'Corona-Kris huet och de Sport fest am Grëff. Den Ament gëtt jo kee Futtball gespillt, wat bedeit, datt vill Veräiner keng Recetten hunn.

Elo ass et an der Schwäiz dowéinst zu enger drastescher Mesure komm. Den FC Sion, den Tabellenaachten aus der héchster Schwäizer Divisioun, huet all Spiller wéinst der Corona-Kris dozou opgeruff, Kuerzaarbecht ze leeschten. De Club huet si opgefuerdert, eng Äntwert an engem gewëssenen Delai ze ginn. 8 Profi-Spiller, déi sech net un den Datum gehale respektiv Kuerzaarbecht refuséiert hunn, goufe vum Präsident Christian Constantin „avec effet immédiat" entlooss.

Begrënnung vum FC Sion?

Der Zeitung „Blick" no, där e Schreiwes virläit, géif sech de Veräin op e „Cas de force majeur" beruffen. Weeder d'Spiller nach de Veräin kéinte momentan hirer Aarbecht nogoen.

Profien hu schonn d'Spillergewerkschaft "SAFP" kontaktéiert, fir d'Kënnegung réckgängeg ze maachen. Dës huet dann och schonn e Bréif un den FC Sion geschéckt mam Haaptargument, dass eng Kënnegung am Zesummenhang mat der Corona-Kris net rechtskräfteg wier.

Dëst ass elo e Fall fir de Riichter.