De President vun der Associatioun vun der Lëtzebuerger Sportpress erkläert, firwat Tokio 2020 verluecht muss ginn.

De Petz Lahure, President vun sportspress.lu, der Associatioun vun der Lëtzebuerger Sportpress, huet an engem oppene Bréif un den IOC, den Internationalen Olympesche Comité, d'Fuerderung gestallt, d'Olympesch Summerspiller zu Tokio, wéint der aktueller Corona-Kris ze verleeën. Am RTL-Interview erkläert de Sportjournalist, dee schonn 18 Olympesch Spiller couvréiert huet, firwat.

Tokio 2020 soll verluecht ginn, esou de Petz Lahure / Rep. Franky Hippert

Tokio 2020 soll freides de 24. Juli am Olympiastadion an der japanescher Haaptstad mat der Ouvertureszeremonie ufänken. Dat fënnt de Petz Lahure, deen zanter Mexiko 1968 Olympia professionell suivéiert, awer guer net raisonnabel:

"Den IOC huet de leschten Dënschdeg gemengt, et wär net néideg, fir radikal Moossnamen ze ergräifen, an datt all Spekulatioun kontraproduktiv wär. D'Athlete sollte sech och weider op Tokio 2020 preparéieren. Mä den CIO huet vergiess den Athleten ze soen, wou se sollen trainéieren.. Et ass jo alles ass zou."

De President vun der Associatioun vun der Lëtzebuerger Sportpress gëtt à ce stade, och virun allem eppes ze bedenken, nämlech datt d'Fonctionnairë beim IOC, e bëssen eppes schéngen ze vergiessen:

"Dozou kënnt, datt eréischt eppes méi wéi 40 Prozent vun den Athlete qualifizéiert sinn. E ganze Koup Qualifikatiounen hu misse geréckelt ginn. Et ass därmoossen en Duerchernee bei deene verschiddene Sportaarten, datt bal kee méi eens gëtt. Am Moment sinn 167 Länner vum Coronavirus betraff."

Den oppene Bréif vum Petz Lahure ass och vun der Internationaler Sportpresseassociatioun, der AIPS mat hiren 162 Memberverbänn uechter d'ganz Welt, iwwerholl an och op Englesch publizéiert ginn.