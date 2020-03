Den IOC, den Internationalen Olympesche Comité, kritt ëmmer méi Géigewand. Den Drock op de President, Thomas Bach, hellt domat weider zou.

Den IOC hält jo am Moment nach ëmmer dru fest, fir d'Olympesch Summerspiller zu Tokio vum 24. Juli bis den 9. August ze organiséieren. Ëmmer méi Stëmmen aus alle Beräicher, sou wéi Sportler, Sportfederatiounsfonktionnairen, Sportjournalisten an Medezinner fuerderen, datt Tokio2020 soll verluecht ginn. De President vum IOC, Thomas Bach, schléisst aus, datt d'Olympesch Spiller komplett ofgesot ginn. E puer Zenarie sinn awer méiglech, an zwar datt d'Olympesch Spiller am Hierscht, am Summer 2021 oder esouguer 2022 kéinte sinn.

E schlecht Beispill war um Samschdeg ze gesinn, wéi d'Olympesch Fakel am Nordoste vu Japan ukomm ass. 55.000 Leit hunn op der Gare vu Sendai op d'Olympescht Feier gewaart. Dobäi hat d'japanesch Regierung hir Bierger opgefuerdert grouss Versammlungen ze evitéieren.