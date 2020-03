De Schwëmmer, dee sech bis ewell fir Olympia qualifizéiert huet, rechent domaz, datt d'Spiller wäerten ofgesot ginn, obwuel den IOC weiderhin dru festhält.

De Raphaël Stacchiotti, dee sech bis ewell fir d’Olympesch Spiller zu Tokio qualifizéiert huet, trainéiert wéinst der Corona-Kris aktuell ënnert besonneschen Ëmstänn. Dowéinst huet den 28 Joer ale Schwëmmer säin Trainingsprogramm missten adaptéieren.

An de leschte Jore konnt sech de Raphaël Stacchiotti ideal op d’Olympiad preparéieren. Ma zënter der Corona-Kris huet hie sech selwer doheem a Quarantän gesat a säin Trainingsprogramm adaptéiert. Ënnert anerem fiert hie Vëlo um Hometrainer a mécht Kraafttraining. Iergendwéi probéiert hien, sech op d’Olympesch Spiller zu Tokio virzebereeden, wéi dausende Sportler weltwäit.

Fir de Raphaël Stacchiotti sinn Trainingslager am Ausland den Ament net méiglech. Donieft sinn d’Sportinfrastrukturen hei am Land zou. Dowéinst kann aktuell just doheem weidertrainéiert ginn. Hie fuerdert awer een Austausch mat der Regierung an datt d’Lëtzebuerger, déi sech bis ewell fir Olympia qualifizéiert hunn, gemeinsam a Quarantän an enger Sportinfrastruktur trainéiere kënnen.

Trotz der weltwäiter Corona-Kris wëll den IOC-Präsident Thomas Bach mat enger Decisioun iwwert d’Ofso oder Verleeung vun den Olympesche Spiller zu Tokio esoulaang ewéi méiglech waarden. Domadder stéisst hien awer méi a méi op Kritik. Vill Sportler wënsche sech, datt d’Olympiad zu Tokio verluecht gëtt, well se onfair Konditioune bekloen. Wann d’Spiller géifen organiséiert ginn, hätt dat ganzt en negativen Impakt op d’Lëtzebuerger Athleten.

Viru kuerzem war déi Olympesch Flam a Japan ukomm. Trotz der Ongewëssheet ass dem Raphaël Stacchiotti säi sportlechst Zil, op den 200 Meter 4Nages ënnert den 2 Minutten ze schwammen.

