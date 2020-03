D'Trainere mussen nämlech elo d'Programmer ëmstellen an upassen. Ee vun hinnen ass den Dan Lorang.

Sécher si Sportsnoriichten an Zäite vun der Corona-Pandemie net dat Wichtegst. Et ass awer interessant ze gesinn, wéi elo d'Profisportler hiren Alldag organiséieren a probéieren, fir de Fall wou et rëm weidergeet fit ze sinn. Den Tom Flammang huet mam Lëtzebuerger Trainer Dan Lorang vun der Profi-Vëlosekipp Bora Hansgrohe geschwat a gëtt eis een Abléck wéi sech dës Situatioun am Beschten iwwerbrécke léisst.

Mam Maximilian Schachmann als Gewënner vu Paris-Nice leschte Weekend gouf berechtegterweis, wann och relativ spéit, de Vëloskalenner bis ob Weideres gestoppt. Déi ongewéinlech Situatioun stellt och d'Profisportler an hir Trainer virun eng ongewëssen Zukunft. Wat lo maachen,wéi kucke fit ze bleiwen oder ganz einfach eng Paus ze maachen, mam Wëssen datt et bestëmmt e puer Woche keng Coursse wäert ginn.

De méintelaangen Opbau vun enger gudder Konditioun kascht vill Energie, Motivatioun a Konzentratioun, de Fokus net ze verléieren, an eng gesond Hygiène gehéiert souwisou zum Liewe vun engem Top-Sportler an ass elo ëmsou méi gefrot.

Huet een eng gutt Basis opgebaut, sou kann een zum Beispill doheem um Hometrainer op deenen neien a populäre Plattforme virtuell Coursse matfueren a sech géint deen een oder aneren Top-Sportler testen. Fir awer nees bei de Courssen, wa se dann nees gefuer ginn, eng Roll kënnen ze spillen, brauch et e bësse méi.

Am Profisport hofft een elo, datt d'Sponsoren net a Schwieregkeete kommen an datt dës sanitär Kris net ze laang dauert. Ganz virsiichteg hofft den Dan Lorang, datt een den Tour de France nees als nächst grouss Course ka fueren.