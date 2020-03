Dem Sportminister Dan Kersch no misst een ofwaarden, wéi sech déi sanitär Situatioun wäert entwéckelen.

Den Ament kënne vill Lëtzebuerger Sportler hirem Training net sou nogoe wéi gewinnt. Ausser bei sech doheem ze trainéieren, oder nach dobaussen am Fräie bleift net vill iwwereg.

Sport-Infrastrukturen zu Lëtzebuerg / Rep. Jeff Kettenmeyer

Zanter datt déi eenzel Sport-Infrastrukturen zou sinn, keng gemeinsam Trainingen erlaabt an organiséiert sinn, si vill Sportler op sech eleng gestallt. Wéini verschidden Trainingsplazen nees sollen oder kënnen opgoen ass den Ament nach ze fréi virauszesoen

De Sportminister Dan Kersch: "Eng kloer Fro, eng kloer Äntwert, Nee mir wëssen nach net wéi et viru geet, mir kënnen och kengem verspriechen a wéi engem Zäitraum dat wäert geschéien. Dat hänkt vun der sanitärer Entwécklung of an en fonction dovu wäerte mir probéieren. nees esou séier wéi méiglech opzemaachen."

Den Ament sinn och nach eng Partie Lëtzebuerger Sportler am Ausland, deelweis och nach an den USA. Déi sollen, de Fall gesat si wëllen, awer elo geschwënn nees zu Lëtzebuerg sinn.

De Sportminister Dan Kersch: "Effektiv si mir ëmgaangen zesumme mam COSL e puer vun eise Spëtzenathleten, déi ee Stage an den USA gemaach hunn, zeréck op Lëtzebuerg ze kréien. Do gëtt vill Aarbecht gemaach an ech hoffen, datt mir dat kuerzfristeg kenne realiséieren."

Déi meescht Lëtzebuerger Sportler si schonn heiheem, de Rescht dierft dann an den nächsten Deeg am Grand-Duché sinn.