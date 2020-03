D'FLH huet dës Decisioun en Donneschdeg an enger Videokonferenz mat de Veräin geholl.

Wéi et am Lëtzebuerger Handball mam Championnat weider geet, ass nach net gewosst. Fir den Ament ass d'Saison nach net annuléiert, ma just bis den 20. Abrëll op Äis geluecht.

Finanziell gesäit aktuell bei der FLH gutt aus. D'läscht Joer ass d'Federatioun gutt vun der Regierung ënnerstëtzt ginn an dowéinst freet een elo och kee Chômage partiel un. Déi Finanzsprëtz, déi d'Veräiner kréien, géif aus der eegener Kees kommen.