Aus dem Handball ass et d´Nouvelle, dass, wann d´Regierung wéinst dem Coronavirus virum 20. Abrëll alleguerten d´Restriktiounen ophieft, d´Championnat soll op een Enn gespillt ginn. Ass dat awer net de Fall, gëtt et dëst Joer souwuel bei den Häre wéi och bei den Damme kee Champion an et gëtt och kee Klassement.

Ausso: FLH-President Romain Schockmel

An Fall wou d´Championnat net géif fäerdeg gespillt ginn, géifen op europäeschem Niveau den Handball Esch a Käerjeng zwou Plazen an der EHF-Euroleague kréien.

D´Red Boys, Diddeleng a Bierchem wieren an der EHF-Coupe dobäi a bei den Damme géifen Dikrech an Diddeleng och an der EHF Coupe untrieden.

Schreiwes vun der FLH

PDF: Offiziellt Schreiwes vun der FHL