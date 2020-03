Däerf een den Ament mam Vëlo dobausse fueren? Jo, dat däerf een, wann ee sech un d'Reegelen hält. Zum Beispill net a Gruppe fueren mee eleng.

Donieft soll een natierlech Respekt ee vis-à-vis vun deem anere weisen, seet de President vun der Vëlosfederatioun Camille Dahm. D'FSCL bitt awer och op de sozialen Netzwierker Programmer un, déi ee bei sech doheem ka maachen.

"Op Facebook an Twitter gi Programmer ugebueden, wou een doheem kann aktiv sinn. Sief et op Rulloen, sief et de Zwift-System, sief et am Kraaftberäich, sief et Koordinativ oder och nach Stabitraining. Do fënnt ee ganz vill Saachen fir fit ze bleiwen."

Extrait Camille Dahm

Wann een allerdéngs wëll dobausse fueren, dann am Respekt mat deem, wat virgeschriwwen ass. Huet de Camille Dahm och nach gesot.