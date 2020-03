De Gastronom a fréiere Member vun der DP huet zu de vulnerabele Persoune gehéiert, déi sech mam Coronavirus infizéiert hunn.

Eng traureg Nouvelle kënnt aus dem Lëtzebuerger Tennis an der Lëtzebuerger Gastronomie.

Den Zapp Mertes, dee gesondheetlech zu de vulnerabele Persoune gehéiert huet, ass no enger Woch am Spidol un de Suitte vum Coronavirus am Alter vun 82 Joer gestuerwen. Hie war 1967 mat 5 Kolleege Grënnungsmember vum Tennis Spora.

Vun 1971 un hat hien de Restaurant am Clubhaus am Bambësch. Den Zapp Mertes war fir d'DP mat an d'Chamberwalen, war jorelaang an der Sportskommissioun vun der Gemeng Lëtzebuerg a war och ganz aktiv an der Sektioun vun der Stater DP.

Déi fréier Sportministesch Anne Brasseur ass extrem traureg iwwert den Doud vun hirem gudde Frënd. Si huet sech bei eis um Telefon un onvergiesslech Momenter mam Zapp op der Spora erënnert.

Zum Beispill an den Ufanksjore vum Tennis Spora, wou et nach keng Hal am Bambësch gouf, an een dann einfach am Wanter am Clubhaus Kaart gespillt huet, fir awer mat sengen Tennisfrënn zesummen ze sinn. Oder déi vill Owenter wou een am Clubhaus vum Tennis Spora zesumme Futtball op der Tëlee gekuckt huet.