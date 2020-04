Nodeems de Club d'Wiel hat, entweeder an der Promotioun ze bleiwen oder an d'AXA League eropzegoen, huet ee sech elo entscheet.

De Wee vun den Damme vum HB Beetebuerg féiert dann elo déi nächst Saison an déi iewescht Divisioun vum Handballchampionnat. Dat huet de Comité an engem offizielle Schreiwes e Méindeg wësse gedoen.

Et wéisst een, datt ee misst eng Schëpp dropleeën, fir an der AXA League kënne Fouss ze faassen, ma et wéilt een de Schrëtt awer woen, sou heescht et nach am Schreiwes.

RTL NEWS: Decisioun gefall: Handball-Championnat ass eriwwer, Champione sti fest

Déi komplett Handballsaison, bei den Damme wéi och bei den Hären an am Jugendberäich, gouf jo wéinst der sanitärer Kris ronderëm de Covid-19 annuléiert.

Schreiwes vum HBB

Nodeems den Handball Bettembourg vu säite vun der Federatioun de Choix kruut, déi nächst Saison entweder an der Promotioun ze bleiwen oder an d'AXA League opzesteigen, hu sech d'Dammen vum HBB zesumme mam Comité dozou entscheed, d'Erausfuerderung unzehuelen, an déi kommend Saison de Schrëtt an déi iewecht Divisioun ze maachen.



Och wa sech d'Spillerinnen an de Staff der Schwieregkeet an dem héige Niveau an der AXA League bewosst sinn, sou wëlle si net virun dësem Challenge zréckschrecken. D'Damme gesinn dës Méiglechkeet als grouss Chance sech als Equipe weider ze entwéckelen.

Och fir de Club ass et eng grouss Éier, no enger Reih Joeren erëm eng Equipe an der éischter Divisioun ze hunn.

Fir e klenge Club wéi den HBB ass dat eng grouss Geleegenheet an och eng grouss Reklamm. Dass dës Méiglechkeet sech mol net 1 Joer no der Neiorganisatioun vum Club bidd, weist ëmsou méi dass de Club de richtege Wee ageschloen huet. D'Dammen hunn all Ënnerstëtzung déi se fir dëse Schrëtt brauchen, an gemeinsam mam Comité a Staff vun den Dammen gëtt de Plang fir sës Challenge ausgeschafft.



De Kader, mat deem eis Dammen ab September an der AXA League spillen, wäert Zaitnoo bekannt ginn, mä mir freeën eis schonn dass eis Spiller vun der aktueller Saison eis och an der AXA League erhaale bleiwen a mat eisem Trainer Laurent Melchior dëse Wee ze goen.

Den HBB



Den Handball Bettembourg huet 2 Seniors-Equippen, eng Dammeequipe ënnert dem Laurent Melchior an eng Härenequipe ënnert dem Jérôme Ewen. Doniewt huet de Club eng Reih Jugendequippen, fir de Sport bei de Jonken ze fërderen.



Ronn 80 Membere kann de Club zielen, déi niewt dem sportlechen och eng ganz Reih kukturell Evenementer organiséieren.