D'FLH huet zesumme mat de Veräiner decidéiert, dass de Championstitel bei den Hären un Esch geet a bei den Dammen u Käerjeng.

Donieft gouf festgehalen, dass bei den Hären Esch a bei den Damme Käerjeng op europäeschem Plang déi nächste Saison an der Euroleague untrieden. Bei den Häre spillen d'Red Boys, Diddeleng a Bierchem an der EHF Coupe. A bei den Damme sinn dat Dikrech an Diddeleng.

Ob et 2020/2021 een Opsteiger gëtt an der Hären AXA-League stëmmen d'Veräiner an engem Referendum bis de 16. Abrëll of. Beetebuerg huet d'Recht, d'Dammen AXA-League ze komplettéieren.

Schreiwes vun der FLH

En commun accord avec les clubs, la FLH prend la décision de ne plus redémarrer le championnat 2019/2020 !

Handball Esch est déclaré Champion Hommes 2019/2020 en AXA-League Hommes

HB Käerjeng est déclaré Champion Dames 2019/2020 en AXA-League Dames

Distribution places de la Coupe d'Europe :

Hommes : Esch qualifié en EHF Euroleague

Red Boys qualifié en EHF-Cup (place 1)

Dudelange qualifié en EHF-Cup (place 2)

Berchem qualifié en EHF-Cup (place 3)

Dames : Käerjeng qualifié en EHF Euroleague

Diekirch qualifié en EHF-Cup (place 1 ou 2)

Dudelange qualifié en EHF-Cup (place 1 ou 2)