Ënner bestëmmte Reegelen däerf een zanter e Méindeg nees Tennis spillen. Dëst suergt beim FLT-President fir eng grouss Freed.

Zanter gëschter sinn nees eng Partie Sportaarten hei am Land zougänglech an erlaabt, dorënner och Tennis. Nieft strenge Mesurë stécht awer och d'Freed iwwert dës Decisioun ervir.

Tennis spillen nees erlaabt / Reportage Jeff Kettenmeyer

De President vun der Lëtzebuerger Tennisfederatioun de Claude Lamberty ass déck zefridden an erliichtert, datt nees Sport am allgemengen, mä an dësem Fall den Tennis erlaabt ass.

Et ass jo esou, datt de Staat wuel Sportsterraine kann zoumaachen, mä se net selwer nees kann opmaachen, mä just d'Autorisatioun ka ginn. Déi lescht Decisioun läit da bei de Gemengen, de Claude Lamberty:

"Ech hunn och schonns héieren, datt ganz vill Veräinsresponsabeler de Kontakt mat de Buergermeeschteren an de Schäfferéit gesicht hunn. Et ass jo och esou, datt déi Konzepter, déi d'Federatiounen ausgeschafft hunn, datt déi zougänglech wäerte ginn. Mir als Tennisfederatioun hunn dat Konzept direkt ëffentlech gemaach, et fënnt een et um Site an op de soziale Medien."

Et ginn natierlech elo strikt Mesuren ënnert deene muss an dierf gespillt ginn: "Et ass méiglech, mat engem Trainer an zwee Spiller op engem Terrain kënnen ze spillen. Wa keen Trainer dobäi ass, da just Simpel an der éischter Phas, ausser wann een Dubbel spillt, da just zu 2, déi an engem Haushalt wunnen. D'Reegel ass awer, datt et soll beim Simpel bléiwen. D'Bäll solle markéiert sinn, entweder verschidde Marken, oder d'Bäll faarflech kennzeechnen."

Déi éischt Reaktioune waren iwwert de Weekend enorm positiv a virun allem huet een och eng Erliichterung gespuert, sou den FLT-President: "Wann ech déi vill Feedbacken an Telefonen, déi ech iwwert déi lescht Stonne krut, kucken, ass et fir d'alleréischt eng grouss Freed, datt nees ee Stéck Normalitéit an d'Sportsliewe erëm kennt an natierlech spiert een och eraus, datt déi Responsabilitéit, déi elo jiddereen deen Tennis ka spillen goe kritt, datt d'Leit sech dees bewosst sinn, well mir wëlle jo onbedéngt eng zweet Well verhënneren."

Déi komplett Lëscht mat de Sportaarten, déi nees erlaabt sinn, fannt Dir an eisem Artikel.