Hei gëtt decidéiert, wéi déi nächst Saison wäert ausgesinn an zu wéi vill Ekippe wäert gespillt ginn.

D'Chancë sti gutt, datt dëse Kongress am Parc Hotel zu Dummeldeng ka sinn, an deemno net muss iwwer Video Call gehale ginn. Et misst een hei awer déi streng Mesuren wéi zum Beispill den Mindestofstand respektéieren, wat op Grond vun deem grousse Sall zu Dummeldeng awer kee Problem dierft ginn.

Et leien 3 Proposen um Dësch:

Eng Saison zu 10, also esou wéi et bis elo war, deemno géifen Steesel an Konter awer ofsteigen.

Déi zweet Optioun ass fir an der neier Saison zu 14 Equippen an der ieweschter Divisioun ze spillen an d'Nationale 2 opzestocken.

An déi drëtt Méiglechkeet ass déi, fir Nationale 1 an 2 fir eng Iwwergangssaison zesummen an eng Liga ze wandelen mat 20 Ekippen.

Eisen Informatiounen no tendéieren déi meescht Clibb awer zu der éischter oder zweeter Optioun.