E Samschdeg geet et op engem ausseruerdentleche Kongress vun der Basketfederatioun drëm, wéi déi nächst Saison soll ausgesinn.

Nationale Basket / Reportage Jeff Kettenmeyer

D'Fro ass ob et mat 10, 14 oder souguer 20 Ekippen an der ieweschter Spillklass vun den Häre viru geet. Egal wéi hunn déi lescht Wochen awer op en Neits gewisen, datt den Zesummenhalt am nationale Basket ze wënschen iwwereg léisst.

Där Meenung ass op d'mannst de President vum T71 Diddeleng. De Marcel Wagener ass zanter 16 Joer un der Spëtzt vu sengem Veräin an huet souwuel mat den Dammen, wéi och den Hären eng Partie Titele gewonnen.

Déi aktuell Diskussiounen am nationale Basket weisen dem Diddelenger President no, datt a punkto Zesummenhalt nach vill Loft no uewen ass.

"Ech stellen effektiv fest, datt d'Klima tëscht de Veräiner e bësse méi gereizt ass, wéi dat an der Zäit de Fall war. Et ass u sech net méi deen Zesummenhalt an d'Kollegialitéit tëscht de Clibb, déi ech kannt hunn, wéi ech ugefaangen hu viru 16 Joer. Ech mengen ee Grond dofir ass, datt mir an der Zäit ëmmer déi flott Presidente-Sitzungen haten, wou ganz vill Onstëmmegkeeten aus dem Wee geraumt gi sinn, éier et emol zu enger AGE oder AGO komm ass."

Egal wéi de Vott e Samschdeg wäert ausfalen an déi nächst Saison mat 10, 14 oder 20 Ekippen an der Total League gespillt gëtt, hofft de Marcel Wagener, datt d'Kommunikatioun tëscht deene Responsabelen nees neie Wand kritt.

"Dofir wier et flott, wann déi Presidente-Reunioun erëm géife stattfannen. Et ass elo un deene jonken dynameschen, fir dat erëm an d'Wee ze leeden, an ech denken, datt mir mat esou Gespréicher vill méi wäit kommen, wéi mat schreiwen an zeréck schreiwen, telefonéieren. Einfach emol sech erëm zesumme setzen a soe wou wëlle mir hin? A wann dat bis eng Kéier erëm um gudde Wee ass a mir eng Reegelméissegkeet an déi Gespréicher tëscht de Presidente kréien, denken ech datt et an Zukunft vill manner hektesch an emotional zougeet."

Den T71 Diddeleng huet mat der Sparta zesummen der FLBB eng Propos eraginn, déi och e Samschdeg wäert zum Vott gestallt ginn, fir an der neier Saison maximal zwee sougenannten Non-Jicl-Spiller um Terrain ze hunn, och wann der 3 am Kader wieren.