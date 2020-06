Am Hierscht gëtt dann och ënnert dem Motto "Lëtzebuerg lieft Sport" eng nei Campagne gestart, fir eng nei Philosophie an de Lëtzebuerger Sport ze kréien.

Restart Sport - Reportage Jeff Kettenmeyer

Ënnert dem Titel "Restart Sports" gouf en Donneschdeg vum Sportminister Dan Kersch d'Konzept presentéiert, fir de Sport finanziell z'ënnerstëtzen.

Am Ganze wäerten eng 5 Milliounen Euro an de Relancement investéiert ginn.

Den Dan Kersch iwwer de Coordinateur sportif

Ënnert anerem hunn d'Gemengen d'Méiglechkeet, fir ee sougenannte Coordinateur sportif anzestellen, deen de Lien tëscht Schoul, Elteren, LASEP an de Clibb soll sinn, an domat des Zesummenaarbecht vereinfache soll.

Donieft kënne Clibb och verschidde finanziell Hëllefen ufroen, wéi zum Beispill maximal 3.000 Euro fir international Manifestatiounen, déi wéinst der Corona-Pandemie hunn missten annuléiert ginn a schonns op mannst 5 Joer organiséiert goufen.

PDF: De kompletten Dossier

54 Federatiounen an ëm déi 1.600 Veräiner ginn et hei zu Lëtzebuerg. Déi meescht vun hinnen hunn, genee wei och déi aner Secteuren, an der Kris gelidden. Zouen Infrastrukturen, annuléiert Competitiounen, keng Recetten an de Verloscht vu Sponsoren hunn d'Sportswelt virun e seriöen Challenge gestallt.

Wat déi 10 Punkten am Plang ugeet, sou kritt ee Veräi pro Competitiounslizenz 20 Euro. Konnt eng international Competitioun déi iwwer déi lescht 5 Joer organiséiert ginn ass, net konnt sinn, sou kënnen et bis zu maximal 3.000 Euro ginn. Duerch d'Feele vu Benevolle wëll een och de Projet vum Coordinateur sportif weider fuerderen.

Veräiner kënne sech am Moment och matengagéiere, fir deene Kanner, déi de Wee an e Sport Club nach net fonnt hunn, aner Aktivitéiten un ze bidden.

Fir den neigewonnene Schwong am Fräizäitsport och an déi nächst Méint a Joer mat eranzehuelen, subventionéiert de Sportministeren an der Héicht vun 20 bis 35 %, mat engem Maximum vu 50.000 Euro, och néi Infrastrukturen déi gréisstendeels dobausse sollen opgeriicht ginn. De kompletten Dossier fannt Dir bei eis um Site an Demandë fir d'Veräiner sinn zanter en Donneschdeg de Mëtteg um Guichet.lu disponibel.