Tyrell Sturdivant heescht d'Verstärkung vun de Fielser fir déi nei Saison.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Den BBC Arantia Larochette informeiert Iech, dass den Tyrell Sturdivant den eischten neien Non-Jicl Spiller an der Fiels fir dei nei Saison ass.

No 4 Joer um Stony Brook College ass hien an Nationale 2 bei AS Zolwer gewiesselt. Lescht Saison huet hien an Deitschland an eer Regionalliga Südwest bei dem Giessen Pointers gespillt.

Des weideren deelen mer mat, dass eisen alen Amerikaner Shaum Willet eis a Richtung 2. Deitsch Bundesliga Pro A bei Wiha Panthers Schwenningen verleisst. Mir wenschem him vill Gleck.

Mat sportleche Greiss,

HARPES Kevin