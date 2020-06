Aus dem Basket ass et d´Nouvelle, dass d´Musel Pikes een neie Coach fonnt hunn. Et ass den John Dieckelman.

Den US-Amerikaner huet ënnert anerem och schonns a Schweden, Norwegen an Däitschland gecoacht. Den neie Coach ass de Pikes positiv opgefall, well hie grousse Wäert op d'Jugendaarbecht setzt an dat ass dem Veräin vun der Musel trotz Coronavirus nach ëmmer ganz wichteg.