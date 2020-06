De fréieren Nationalspiller hat d’lescht Saison um Gréngewald gespillt an hat do virdrun eng Paus am Basket gemaach.

Aus dem nationale Basket ass et um Dënschdeg d’Nouvelle, datt de Christopher Jones déi nächst Saison wäert fir Hiefenech spillen. Hie war och schonns beim Gréngewald, zu Steesel, Konter an Diddeleng.