Am Basket engagéiert de Stater Racing en neie professionelle Spiller fir d'Hären-Ekipp. E kënnt vun der College-Ekipp vu Missouri (Kansas City).

Den 22 Joer jonken US-Amerikaner Jordan Giles wäert an der neier Saison also fir de Racing an der héchster Divisioun oplafen.

Den 2m01 grousse Spiller kënnt vun der College-Ekipp vu Kansas City am Bundesstaat Missouri. An de 4 Joer wou hien do gespillt huet, hat den Giles eng Moyenne vun 10,5 Punkten pro Match, 3,5 Rebounds an 1,2 Assists. Fir hien ass de Stater Racing déi éischt Etapp um Profi Circuit.