Eng Basket-Saison mat 12 Ekippen an der héchster Divisioun, dat gouf de leschte Samschdeg um Kongress vun der FLBB séier a majoritär vun de Clibb ugeholl.

Mécht den Auslänner eise Basket méi attraktiv, oder hëlt en engem Nowuesstalent d'Plaz ewech? Do ginn d'Meenungen auserneen. Fir d'FLBB spillt Bréissel do mat. EU-konform sinn 3 Auslänner pro Ekipp vun der Federatioun festgehalen. Als Auslänner gëllt jiddereen, deen net viru 16 Joer hei am Land eng Lizenz hat. Dat ass dee sougenannten Non-Jicl. Mä hei läit schonn eng Kromm an der Heck.

Walfer huet e fréiere Profi vun Arel, deen elo Student ass, deen déi duebel belsch-Lëtzebuerger Nationalitéit huet, deen duerfir och Lëtzebuerger Nationalekipp spillt. Mä, well hien net viru 16 Joer hei am Land eng Lizenz hat, zielt hien als ee vun den Auslänner. Eppes, wat Walfer natierlech net acceptéiert.



Änlech Situatioun bei de Musel Pikes. Och si hunn e fréiere Profi, aus dem Saarland. Hien huet déi duebel däitsch-kroatesch Nationalitéit. Hie gëtt awer net als auslännesche Spiller consideréiert, well hien als Scolaire eng Kéier kuerz zu Steesel eng Lizenz hat.



Dëst Beispill weist, datt Jicl an Non-Jicl net d'Léisung ass. Duerfir soll elo en Aarbechtsgrupp dat iwwerschaffen. Den neien Term ass elo Profi. Mä och dat gëtt keng einfach Diskussioun, seet de Walfer President Alain Weins.

Nee dat ass ganz kloer, ech mengen, do däerf een natierlech net naiv sinn. Bon et muss een natierlech fir d'éischt menger Meenung no emol kloer definéieren, wat ass e Profi, dat ass déi éischt Saach. Dat wäert scho guer net esou einfach ginn. Dann ass et och kloer, datt ee muss determinéieren, vu wéi vill Profie schwätze mir 1, 2 oder 3. An ech mengen do wäerte mir net mat enger Ronn Aarbechtsgrupp hikommen, do wäerte mir scho relativ laang diskutéieren, an den Ausgang ass offen.

Wéi vill Profie wëlle mir? Fir de Bartrenger President Frank Arendt geet een duer.

Also ech hu jorelaang mat engem gespillt. Dat war wonnerbar. Haut gëtt et kee Grond, fir mat méi wéi engem ze spillen, well mir spillen ni géint auslännesch Ekippen, mir spille keng Coupe d'Europe méi mat a mir brauchen eis also net mam Ausland ze moossen um Niveau vum Club. An dat ass e bësse schued, datt mir doduerch awer vill Minutten verléieren, déi mir kënne vun "einheimesche" Spiller spille loossen an dat huet näischt mat lëtzebuergesche Spiller ze dinn, mä mat "einheimesch" forméierte Spiller, well ech betounen. Mir hunn Honnerte vun net-lëtzebuergesche Spiller an eisem Basket-Championnat. Et huet also guer näischt mat engem Pass ze dinn an dat fannen ech einfach schued.

Datt dat e Wonschdenken ass, weess de Frank Arendt selwer.

Also mir graut et och scho virun där neier Diskussioun iwwert e Profi an Net-Profi, well et gi sou vill Schlupflöcher, fir awer domadder trotzdeem ze fuddelen an ech hoffen nëmmen, dass mir elo och, wa mer deen een oder anere Veräin hunn, deen d'nächst Joer mat 3 Non-Jicl-Spiller wäert an der Total League spillen, datt nëmme kee Veräin op d'Iddi kënnt, fir weider opzerüsten, well dann hu mir den totale Chaos an da komme mir dohinner, wou mir ni hikomme wollten, dass iergendwann eng Kéier de Standard ass, datt mir mat 3 spillen.

De fréieren Dammennationaltrainer Hermann Paar ass do ganz anerer Meenung.

Es wäre sehr schade, wenn das beim Damenbereich eingeführt werden würde, weil das Niveau der Liga nach unten gehen würde. Für mich wäre die einfachste Lösung für alles, wir spielen mit 10 EU und 2 Non-EU und dann kann jeder spielen, wie er will.



Wéi d'Clibb dat finanziell solle stemmen, seet den Herrmann Paar net.