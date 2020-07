Am Härebasket huet den AB Contern mam Jerome Frink a Mike McCall zwee nei Amerikaner ënner Kontrakt geholl.

Den 2 Meter groussen Jerome Frink huet zejoert an Island gespillt an de Mike McCall, 1 Meter 83, stoung d'lescht Saison bei Veszprem an der zweeter Divisioun an Ungarn ënner Kontrakt.