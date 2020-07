An der Nuecht op e Freide fänken d'Matcher vun der Regular Season an der NBA zu Orlando am Disney World erëm un.

Zanter dem 11. Mäerz war déi amerikanesch Liga wéinst dem Coronavirus ënnerbrach ginn. Elo geet d'Liga offiziell weider mat Matcher, déi ënnert den néidege Precautiounen an ouni Spectateure gespillt ginn. 22 Ekippe vun deenen 30 sinn dobäi. Déi 2 éischt Matcher, déi gespillt ginn, sinn d'Utah Jazz géint d'New Orleans Pelicans an d'Los Angeles Lakers géint d'Los Angeles Clippers. Vun e Freideg u sinn dann och bis zu 6 Matcher an engem Dag a verschidde Matcher fänken um 12 Auer zu Orlando un, respektiv ginn am Nomëtte gespillt, soudass een hei bei eis d'Méiglechkeet huet, een Deel vun de Matcher tëscht 19 Auer an Hallefnuecht kënnen ze kucken.