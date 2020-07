An der Nuecht op e Freideg waren déi 2 éischt offiziell NBA-Matcher zanter dem Ufank vun der Corona-Kris am Mäerz.

Virun de Matcher, wärend der US-Nationalhymn, sinn d'Spiller op d'Knéie gaangen an hunn een T-Shirt vu "Black Lives Matter" ugedoen, fir Opmierksamkeet op sozial Gerechtegkeet ze sammelen.

Wat d'Matcher ugeet, huet en Donneschdeg de Lebron James zougeschloen. 12 Sekonne virum Schluss huet den NBA-Star den entscheedende Kuerf geschoss, soudass d'Lakers konnten 103:101 géint d'Clippers wannen. Am Ganzen hat den James 16 Punkten, 11 Rebounds a 7 Assists. Am meeschte getraff huet awer den Anthony Davis mat 34 Punkten. Bei d'Clippers hat de Paul George 28 Punkten an de Kawhi Leonard 28 Punkten.

Den anere Match vun der Soirée hunn d'Utah Jazz 106:104 géint d'New Orleans Pelicans gewonnen. Do huet den Rudy Gobert, defensive Spiller vum leschten Joer an éischten NBA-Spiller deen am Mäerz positiv op den Coronavirus getest gouf, staark dozou bäigedroe mat 14 Punkten, 12 Rebounds an 3 Blocks. Säi jonke Matspiller, den Donovan Mitchell, hat 20 Punkten. Bei den New Orleans Pelicans huet de Brandon Ingram 23 Punkten an 8 Rebounds kritt. De jonke Star Zion Williamson huet 13 Punkte geschoss, huet awer just 15 Minutte gespillt.