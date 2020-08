Zanter e puer Deeg steet fest datt de Ben Kovac dee nächsten Lëtzebuerger Basket Profi gëtt.

De Spiller vum Basket Esch wiesselt an Holland bei Den Helder Suns. Ee Veräin, deen aus Lëtzebuerger Sicht keen Onbekannten ass.

Ben Kovac als Profi / Reportage Jeff Kettenmeyer

Och dem Alex Laurent seng Profi Karriär hat 2017 an Holland bei Den Helder ugefaangen. Éier de Ben Kovac d'Decisioun geholl huet, fir an déi éischt hollännesch Liga ze wiesselen, huet hie säin Nationalekippskolleeg ëm Rot gefrot.

Béid Spiller hunn an de leschte Wochen och zesummen trainéiert. De Ben Kovac geet elo mat 20 Joer de Schratt an de Profimilieu, allerdéngs huet hien och mam Gedanke gespillt, nach ee Joer zu Esch ze bleiwen.

"Et war definitiv eng Optioun fir eréischt an engem Joer an d'Ausland ze goen. Den Helder awer déi bescht Destinatioun fir mech. Et wier awer kee Problem gewiescht, nach zu Esch ze bléiwen, ech mengen och, meng Kolleege ware bëssen traureg, well mir wollten zesumme Champion ginn. Mä ech hunn eben elo déi Decisioun geholl."

D'Erwaardungen un déi éischt Saison an Holland si kloer.

"Ech well wierklech dat Bescht draus maachen, vill Erfarung sammelen, och vun deene Spiller, déi schonns méi laang do sinn an de Championnat och kennen. Fir mech gëtt et eng grouss Ëmstellung, well ech vu Klengem u just zu Lëtzebuerg war. Et gëtt elo zwee mol den Dag trainéiert, dat 6 mMol d'Woch, do bléist een anere Wand. Am Ufank muss ech mech mol dorun gewinnen a mech un dee Niveau adaptéieren. Ech sinn ganz frou, deen Challenge unzegoen."

Den Ben Kovac fiert déi lescht Woch August an Holland, fir sech lues a lues anzeliewen. D'Virbereedung fänkt Ufank September un an den éischte Championnatsmatch ass Ugangs Oktober.