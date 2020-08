D'Portland Trail Blazers an d'San Antonio Spurs erhalen d'Hoffnung, ee Barragematch ze spillen, fir kënnen an d'Playoffs ze kommen.

Mat hirer Victoire 124:121 géint d'Philadelphia 76ers hunn d'Trail Blazers erëm bewisen, dass een nach mat hinne rechne muss dëst Saison. Den Damian Lillard, deen am Ganzen e Sonnden 51 Punkte geschoss huet, hat ganz vill mat där Victoire ze dinn. Bei de Sixers huet de Joel Embiid sech no 5 Minutte blesséiert. Ganz schlecht Nouvelle fir Philadelphia, déi sou hiren zweete Star bannent enger Woch verléieren, nodeems de Ben Simmons sech blesséiert hat. D'Sixers mussen an der éischter Ronn géint d'Boston Celtics spillen. Et ass de 5. Match dës Saison, wou de Lillard 50 Punkten oder méi schéisst.

Fir d'Hoffnung oprecht ze halen, d'Playoffs fir déi 23. konsekutiv Kéier kënnen ze spillen, misst San Antonio och onbedéngt géint d'Pelicans wannen. Dat hu se mat hirer Victoire 122:113 och gemaach a soumat sinn d'Pelicans och offiziell net méi an der Course, fir sech eng Playoff-Plaz ze sécheren. De Wee kéint laang gi fir d'Spurs, déi op der 10. Plaz sinn an op eng Defaite vu Portland (9.), Memphis (8.) oder Phoenix (11.) mussen hoffen, fir sech ze qualifizéieren. Den Demar DeRozan huet am 4. Véierel ugerappt (15 vu senge 27 Punkten am Ganzen) an ee Comeback vun de Pelicans verhënnert, déi an der Paus 17 Punkten hanne waren. De Zion Williamson huet a 26 Minutte 25 Punkten a 7 Rebounds geséchert, mee dat sollt net duergoen.

Sacramento, déi géint Houston 129:112 verluer hunn, spillen dëst Joer och keng Playoffs. An dësem Match huet den Austin Rivers impressionéiert mat 41 Punkten (14/20).

Beim Match Toronto géint Memphis hunn d'Raptors, mat engem Score vun 108:99, sech hir 50. Victoire geséchert a confirméieren esou hir 2. Plaz am Osten. Pascal Siakam a Kyle Lowry hu mat 26 Punkten a 16 Punkten, 8 Assists a 7 Rebounds vill zu der Victoire bäigedroen. D'Grizzlies vu Memphis mussen d'Barragematcher matspillen, wa si nach eng Plaz an de Playoffs wëllen.

Andeems d'Brooklyn Nets 129:120 géint d'Los Angeles Clippers gewonnen hunn, hu si sech déi 7. Plaz geséchert a spillen an der éischter Ronn vun de Playoffs géint d'2019-Champions, d'Toronto Raptors. Ouni Kyrie Irving, Kevin Durant, Spencer Dinwiddie an DeAndre Jordan schéngt d'Missioun vun den Nets net einfach ze sinn, mä d'Motivatioun ass do a sou konnte si géint d'Clippers, déi ouni de Paul George gespillt hunn an awer mam Kawhi Leonard (39 Punkten), d'Iwwerhand behalen. No engem staarken éischte Véierel (45:24) vun den Nets, wou d'Clippers vergiess hunn ze verdeedegen, konnten d'Clippers erëm ausgläichen, ier d'Nets am leschte Véierel de Sak zougemaach hunn, ënnert anerem mat Hëllef vum Caris LeVert (27 Punkten, 13 Rebounds).

Orlando, déi géint Boston 122:119 verluer hunn, hu sech déi 8. Plaz geséchert a wäerten an der éischter Ronn vun de Playoffs géint de Giannis Antetokounmpo an d'Milwaukee Bucks spillen.