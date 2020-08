An der Conference West wäerten d'Portland Trail Blazers géint d'Memphis Grizzlies de Barragematch fir déi lescht Playoff-Plaz spillen.

Dat, well Portland géint d'Brooklyn Nets op ee knappe Punkt gewonnen huet a Memphis d'Favoritten aus dem Osten, d'Milwaukee Bucks, konnte schloen.

Et war 5 vir 12 fir d'Portland Trail Blazers. Wéi nach 1 Minutt an 11 Sekonnen ze spille waren, huet den Damian Lillard ee Ball vum Caris LeVert (37 Punkten) interceptéiert a konnt sengem Matspiller CJ McCollum (25 Punkten) de Ball iwwerreeche fir ee wichtegen 3er, deen de Blazers 4 Punkten Avance konnt ginn (134:130). Nodeems de LeVert den Ecart op ee Punkt reduzéiere konnt, huet hie schlussendlech de leschte Schoss net konnte versenken, soudass d'Blazers 134:133 de Match fir sech entscheede konnten. Den Damian Lillard hat 42 Punkten (8/14 vum 3er, dovunner ee vum Logo) an 12 Rebounds. Domat konnten d'Trail Blazers sech déi 8 Plaz sécheren a brauche just nach eng Victoire am Barragematch, fir kënnen déi éischt Ronn an de Playoffs géint d'Los Angeles Lakers vum LeBron James ze spillen.

Déi aner Ekipp, déi sech fir de Barragematch qualifizéiert huet, ass Memphis. D'Grizzlies konnte vun der Absence vum Star-Spiller vun de Milwaukee Bucks, MVP-Gewënner Giannis Antetokounmpo, profitéieren an 118:106 gewannen. De Giannis war gespaart, well hien dem Moritz Wagner vun de Washington Wizards de Match virdrun ee Coup de Boule ginn hat. Mat Hëllef vum Jonas Valanciunas (26 Punkten, 19 Rebounds, 12 Assists) a vum Rookie Ja Morant (12 Punkten, 13 Rebounds, 10 Assists) konnte si een onspannende Match gewannen.

An dat sollt och Phoenix zum Verhängnes ginn. D'Phoenix Suns hu just eng Defaite vu Portland oder Memphis gebraucht, fir selwer de Barragematch kënnen ze spillen. Si konnten en Donneschden hir 8. Victoire (128:102) vun 8 Matcher feieren. Dat sollt awer net duergoen. Géint Dallas huet de jonke Star-Spiller vun de Phoenix Suns, den Devin Booker (27 Punkte, 7 Rebounds, 5 Assists), erëm bewisen, dass hien den offensive Leader vu senger Ekipp ass. Bei den Dallas Mavericks huet de Luka Doncic just 13 Minutte gespillt an huet awer genuch Zäit fonnt, fir 18 Punkten a 5 Rebounds mat heem ze huelen.

D'San Antonio Spurs, déi géint Utah 118:112 verluer hunn, sinn zanter 23 Joer fir déi éischte Kéier net bei de Playoffs mat derbäi. Hiren Trainer, de Gregg Popovich, dee scho virun 23 Joer Trainer vun de Spurs war, huet an der Pressekonferenz gesot, si géinge sech schonn op déi nächst Saison fokusséieren.

Esou gesinn d'Playoffs aus:

Am Westen:

Los Angeles Lakers VS Gewënner vum Barragematch (Portland oder Memphis)

Houston Rockets VS Oklahoma City Thunder

Los Angeles Clippers VS Dallas Mavericks

Denver Nuggets VS Utah Jazz

Am Osten:

Milwaukee Bucks VS Orlando Magic

Miami Heat VS Indiana Pacers

Toronto Raptors VS Brooklyn Nets

Boston Celtics VS Philadelphia Sixers