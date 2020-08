De Marvin Martins an de Chris Philipps goufe fir d'Matcher géint Montenegro an Aserbaidschan mat selektionéiert.

Dat deelt d'FLF e Freideg an engem Communiqué mat. De Mathias Olesen ass net méi am Kader, well hie sech blesséiert huet.

PDF: Communiqué vun der FLF