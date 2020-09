An der Nuecht op en Donneschden hunn d'Houston Rockets sech géint Oklahoma City Thunder qualifizéiert. Miami konnt den 2. Match géint Milwaukee wannen.

Houston Rockets - Oklahoma City Thunder 104:102

An der Partie tëscht Houston an Oklahoma City ass et an engem decisive 7. Match ëm déi lescht Plaz fir an d'Halleffinall vun der Western-Conference gaangen. Den James Harden (Houston), deen meeschtens bekannt ass fir seng Offense an oft kritiséiert gëtt wéinst senger Defense, huet e Mëttwoch iwwerrascht. Mat 17 Punkten (1/9 vum 3er a 4/15 am Ganzen) huet den offensive-Star net iwwerzeegt a gouf vum Rookie Luguentz Dort (Oklahoma) ganz gutt gehalen. Defensiv huet "The Beard" awer iwwerrascht, 3 Blocks an 2 Steals konnt den Harden sécheren an déi lescht entscheedend Aktioun war och him ze verdanken. Mat 1,1 Sekonnen iwwreg am 4. Véierel konnt hien ee Schoss vum Dort blocken, dee mat 30 Punkten iwwert de ganze Match iwwerrascht huet, soudass Houston schlussendlech 104:102 konnt wannen a soumat géint d'Los Angeles Lakers an der Halleffinall vun der Western-Conference wäerten untrieden.

De Chris Paul, dee lescht Saison vun de Rockets mat Oklahoma fir de Russel Westbrook getosch gouf, konnt sech trotz engem Triple-Double (19 Punkten, 12 Assits an 11 Rebounds) net revanchéieren.

Milwaukee Bucks - Miami Heat 114:116

Am anere Match hunn d'Milwaukee Bucks den 2. Match vun der Halleffinall vun der Eastern-Conference géint Miami gespillt. Nodeems d'Bucks den éischte Match 115:104 verluer haten, gouf elo eng Reaktioun vum Giannis Antetokounmpo a vu senge Matspiller erwaart. An déi sollt och ze spéit komm sinn, Miami konnt de Match 116:114 wannen, an dat no engem verréckte Schluss vum 4. Véierel. An deene leschte Sekonne vum Match koum et zu 2 kontestéierten Decisioune vum Arbitter, déi de Match gedréint hunn.

Nodeems d'Bucks laang hanne ware konnte si 3 Fauten mam Khris Middleton (23 Punkten, 8 Assists) eraschéissen a sou op 114:114 zeréckkommen, mat nach 4,3 Sekonnen ze spillen. D'Faute vum Dragic op de Middleton war net evident, mä den Dragic (23 Punkten) war nach am Mouvement, wéi hien den Middleton ze pake krut. Wéi et zu der leschter Aktioun koum, wollt den Jimmy Butler (13 Punkten) de Buzzer-Beater schéissen, wéi de Giannis Antetokounmpo (29 Punkten, 14 Rebounds) hie beim Schoss beréiert huet a soumat Feeler gepaff gouf. De Butler konnt seng Fauten eraschéissen a soumat steet Miami 2-0 vir géint d'Milwaukee Bucks, déi als ee vun de Favoritte gëllen, fir d'Finals ze gewannen dëst Joer.

Wéi geet et weider?

An der anerer Halleffinall vun der Eastern-Conference steet et momentan 2-0 fir Boston géint Toronto.

An der Western-Conference goufen an den Halleffinallen nach keng Matcher gespillt. Denver konnt sech an engem Game 7 géint Utah qualifizéieren a muss géint d'Los Angeles Clippers an der Halleffinall untrieden.

D'Los Angeles Lakers spille géint d'Houston Rockets.