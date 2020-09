De Pinto huet an der Vergaangenheet fir d'U18 an d'U20 vu Portugal gespillt.

De 27 Joer ale (Lénks)-Verteideger spillt aktuell an der éischter hollännescher Liga bei Sparta Rotterdam.



Lëtzebuerg spillt den 7. Oktober een Testlännermatch géint Liechtenstein.Den 10. an 13. Oktober ass dann nees Nations League mam Heemmatch géint Zypern an auswäerts a Montenegro.