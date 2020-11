Beim Progrès Nidderkuer leeft et den Ament net esou, wéi ee sech dat nach virun der Saison erhofft hat.

E Sonndeg gouf et eng 0:1-Néierlag zu Rouspert an et steet een op der drëttleschter Plaz an der Tabell. Eisen Informatiounen no wieren dem Trainer Roland Vrabec seng Deeg beim Progrès gezielt.

De Jeff Strasser gëtt als méigleche Successeur gehandelt.