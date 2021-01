Am nationale Basketchampionnat gëtt et dës Saison keen Op- an Ofstig an der 1., 2. an 3. Divisioun.

Dat huet d'FLBB no Récksprooch mat de Veräiner decidéiert, wéi d'Federatioun e Samschdeg de Moie matdeelt. Dat well een net weess, wéini d'Championnat kann an deenen anere Kategorie wéi der 1. Divisioun weider gespillt ginn.