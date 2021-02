Schlecht Nouvelle fir d'Lëtzebuerger Basketnationalekipp vun den Hären.

Den Thomas Grün ass positiv op de Covid-19 getest ginn a wäert deemno net mat an de Kosovo fléien.

De Profi vun Tréier war virum leschte Match an der zweeter Bundesliga getest ginn, d'Partie vun Tréier hat wéinst der grousser Unzuel u positive Fäll och missten ofgesot ginn.

D'Ekipp vum Nationaltrainer Ken Diederich spillt den 18. an 20. Februar déi lescht zwee Pre-Qualifikatiounsmatcher fir d'WM 2023 géint Island an de Kosovo.

Béid Matcher ginn zu Pristina an enger sougenannter "Boule" gespillt an där d'Ekippe just ënnert sech sinn.