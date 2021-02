En Donneschdeg den Owend war d'Lëtzebuerger Basket-Nationalekipp an der Pre-Qualifikatioun fir d'WM 2023 gefuerdert.

No der leschter Victoire géint d'Slowakei hat sech d'Ekipp vum Ken Diederich och en Donneschdeg den Owend am Match géint de Kosovo Chancen ausgerechent. No enger staarker kämpferescher Leeschtung hu sech d'Lëtzebuerger um Enn dann och d'Victoire geséchert. An der Paus louch d'FLBB-Formatioun mat 55:46 a Féierung. Déi zweet Hallschent war ganz spannend, ma d'Lëtzebuerger hu keng Féierung vum Kosovo zougelooss an esou konnt ee sech um Enn iwwer ee verdéngten 99:89-Succès freeën.

Am zweete Match vum Grupp B huet Island eng weider Victoire gefeiert. De Leader an der Tabell huet sech mat 94:79 géint d'Slowakei behaapt. Island steet domadder mat 9 Punkten un der Spëtzt vun der Tabell. Lëtzebuerg steet op der zweeter Plaz dat punktgläich mat der Slowakei an dem Kosovo. Déi dräi Ekippen hu 7 Punkten.

E Samschdeg sinn d'Lëtzebuerger am leschte Match géint Island gefuerdert. Vu 16 Auer u kënnt Dir de Match live op RTL ZWEE oder am Stream op RTL.lu suivéieren. Hei geet et dann drëm wéi eng Ekipp sech nieft Island nach fir déi nächst Ronn qualifizéiert.

De Resumé vum Match

Kosovo - Lëtzebuerg 89:99 (23:32, 23:23, 24:20, 19:24)

D'Ekipp vum Ken Diederich ass direkt ganz gutt an d'Partie gestart, et huet ee sech ganz kämpferesch gewisen an esou louch een nom éischte Véierel verdéngt mat 32:23 a Féierung. Och duerno haten d'Rout Léiwe weider eng ganz gutt Reussite. De Virsprong ass doduerch dann och gewuess. 2 Minutte virun der Paus louch ee mat 16 Punkten am Avantage. Um Enn vum zweete Véierel ass de Kosovo awer nach eng Kéier méi no erukomm. D'FLBB-Formatioun huet net méi grad esou gutt gespillt an esou ass ee mat engem Virsprong vun 9 Punkten beim Stand vu 55:46 an d'Vestiaire gaangen. Beschte Scorer an der éischter Hallschent war den Alex Laurent mat 16 Punkten. Ee ganz staarke Match huet och den Oliver Vujakovic gewisen.

No der Paus war Lëtzebuerg net ganz esou gutt drop, wéi dat nach am Ufank vum Match de Fall war. De Kosovo huet an der Defense méi aggressiv gespillt a krut Confiance. De Virsprong vun der Ekipp vum Ken Diederich ass doduerch weider méi kleng ginn. No engem séiere 6:0 vum Kosovo stoung et just nach 60:57 aus Siicht vun de Lëtzebuerger. D'Partie ass duerno weider serréiert bliwwen an de Kosovo ass beim Stand vun 63:64 3 Minutte virum Enn vum drëtte Véierel bis op ee Punkt erukomm. Dunn ass allerdéngs dem Bob Melcher ee ganz wichtegen Dräier gelongen. An de Minutten duerno huet et esou ausgesinn, wéi wann d'Lëtzebuerger de schwierege Passage am Match iwwerwonnen hätten. Duerch een 10:0 stoung et 73:63 aus Siicht vun de Lëtzebuerger an dat eng 2 Minutte virum Enn vum Véierel. Um Enn ass et mam Score vu 70:65 aus Siicht vum Alex Laurent a Co an déi lescht 10 Minutte gaangen.

Et ass weider spannend am Match tëscht dem Kosovo a Lëtzebuerg bliwwen. De Kosovo konnt e puer Mol gläichzéien, ma d'Lëtzebuerger hunn awer keng Féierung zougelooss. Si hunn et ëmmer nees fäerdeg bruecht, fir sech dann nees e liichte Virsprong vun 2-4 Punkten erauszespillen. 3 Minutte virum Enn louch een no engem 5:0 nees mat 91:84 a Féierung. Lëtzebuerg huet de Virsprong bis zum Schluss verdeedegt, sou datt ee sech iwwert eng verdéngten 99-89-Victoire konnt freeën. Topscorer war de Clancy Rugg mat 22 Punkten.