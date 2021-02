An der Nuecht op e Freideg hunn d'Los Angeles Lakers zwar wuel hir 8. Néierlag fir dës Saison missen astiechen, ma ee klengen Trouscht gouf et nawell.

Hire Star-Spiller, de Lebron James, ass nämlech elo den drëtte Spiller an der Geschicht vun der NBA, deen a senger Karriär méi wéi 35.000 Punkte markéiert huet. am Match géint d'Brooklyn Nets waren et 32 Punkten.

Just de Kareem Abdul-Jabbar (38.387) an de Karl Malone (36.928) leien an der Punkte-Statistik nach virum Lakers-Spiller.