Am Spëtzematch konnte sech d'Musel-Pikes mat 72:69 géint Walfer duerchsetzen.

Um Samschdeg stoung de Spëtzematch tëscht der Residence Walfer an de Musel-Pikes um Programm. En Duell tëscht dem 1. an dem 2.. An dat wat de Match versprach huet, huet en och gehalen. Um Enn wannen d'Miseler no engem ganz spannende Match mat 72:69. Bescht Spillerin bei de Miseler war d'Mikayla Rose Ferenz mat 27 Punkten a 7 Rebounds. Bei Walfer huet d'Amanda Brooke Cahill mat 26 Punkten, 12 Rebounds a 5 Assists erausgestach.

Am zweete Match vum Owend konnt sech Conter ganz kloer mat 76:44 géint Bartreng behaapten. Zemools am éischten an am drëtte Véierel war bei der Sparta net vill funktionéiert wéi se an dësen zwee Véierelen zesumme just 11 Punkten geschoss hunn.