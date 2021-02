E Mëttwoch den Owend war am Basket bei den Hären de Restart an der Total League.

E Mëttwoch den Owend stoung am nationale Basketchampionnat een Nodrosmatch vum 5. Spilldag um Programm an dat tëscht Contern an Hesper.

Um Enn gouf et eng kloer Victoire fir d'Haushären. Si hu sech mat 83:66 (25:16, 16:19, 12:11, 30:20) géint den Telstar duerchgesat.