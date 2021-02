De Stater Racing klappt Conter mat 90:72, den Telstar bleift no der 82:93-Defaite géint Hiefenech weider ouni Victoire am Championnat.

E Samschdeg den Owend war am Hären-Basket de 6. Spilldag an der Total League a bei den Damme war et de 7. Et war déi offiziell Reprise vum Championnat no der Corona-Paus.

Hären-Basket

T71 Diddeleng 89:74 Basket Esch (24:10, 42:31, 68:51, 89:74)

Beim Spëtzematch vum 6. Spilldag an der Total League sinn 2 Ekippen openee getraff, déi bis ewell eréischt eng Kéier verluer haten. No der laanger Paus vum Championnat duerch de Corona waren et awer déi Diddelenger, déi dee kloer bessere Start an de Match haten. Déi Escher ware virun allem offensiv net geféierlech an sou konnten d'Haushären am éischte Véierel relativ däitlech a Féierung goen. Duerno waren et dann déi Escher, déi an den éischte Minutte vum 2. Véierel méi vum Match haten. Den T71 konnt sech awer erëm fänken a sou konnten d'Gäscht de Réckstand nëmme minimal verkierzen, esou dass et zur Halbzeit 31:42 aus Escher Sicht stoung.

Bei Diddeleng konnte virun allem de Stephen Harris an den Jimond Ray Ivey optrompen an d'Haushären ëmmer méi wäit an Avance bréngen, a sou goung et mat enger 17-Punkten Avance an déi leschten 10 Minutten. Am leschte Véierel huet den T71 Diddeleng näischt méi ubrenne gelooss, a sou konnte si eng wichteg 89:74-Victoire iwwert de Basket Esch feieren.

Conter 72:90 Racing (29:22, 50:45, 59:65, 72:90)

Mam Stater Racing hat Conter eng Ekipp op Besuch, déi an den éischte 5 Matcher virun der Corona-Paus nëmmen ee gewanne konnt. Deementspriechend zielt fir d'Gäscht all Punkt, fir an der Total League ze bleiwen. Fréi an der Partie louche si allerdéngs fréi mat 2:6 am Réckstand. Duerno konnt Conter de Match awer dréinen, esou dass si no 10 Minutten awer mat 29:22 a Féierung waren. Am zweete Véierel war et eng ausgeglache Partie, de Racing konnt de Réckstand allerdéngs net nennenswäert verkierzen, esou dass et mat 50:45 zu Gonschte vun den Haushären an d'Paus goung.

Am drëtte Véierel waren d'Männer vu Conter da wéi ausgewiesselt. Et ass net méi vill zesummegelaf an de Racing konnt hirersäits markéieren. Bei Conter ass virun allem offensiv net méi vill an de Kuerf gaangen, a sou war hinnen am ganzen 3. Véierel nëmme 9 Punkte gelongen. Beim Racing konnt den Jordan Giles mat 26 Punkte ëmmer erëm wichteg Kierf markéieren. Um Enn war et eng verdéngte Victoire fir de Stater Racing, dëst och well bei Conter net méi vill zesummegepasst hat. Fir de Racing ass et déi zweete Victoire am Championnat.

Telstar Hesper 82:93 Hiefenech (17:24, 38:49, 60:71, 82:93)

Walfer 98:82 Fiels (22:16, 54:32, 74:53, 98:82)

Bartreng 73:83 Musel Pikes (16:32, 35:46, 48:64, 73:83)

Dammen-Basket

Steesel 73:63 Musel Pikes (23:24, 38:34, 54:49, 73:63)

An den éischte 6 Matcher vum Championnat konnten d'Musel Pikes ëmmer als Vainqueur vum Terrain goen, a soumat si si als Leader op Steesel gefuer. An den éischte Minutte war et eng ausgeglache Partie. Keng Ekipp konnt sech ofsetzen a sou ass den éischte Véierel och knapp mat 24:23 zu Gonschte vun de Musel Pikes op en Enn gaangen. Am 2. Véierel war d'Partie weider serréiert, ma et waren d'Damme vu Steesel, déi sech an de leschte Minutte virun der Paus a Féierung brénge konnten. Bei Steesel wosste virun allem d'Esmeralda Skrijelj an d'Francesca Wurtz z'iwwerzeegen. Béid Damme konnten um Enn iwwer 20 Punkte bäisteieren. An der 2. Hallschent konnten d'Damme vun der Musel de Réckstand net verréngeren a sou goung et mat enger 5-Punkten Avance fir d'Lokalekipp an dee leschte Véierel. Hei hu si näischt méi ubrenne gelooss a soumat konnte si de Musel Pikes déi éischten Defaite vum Championnat bäibréngen. D'Pikes bleiwen awer weiderhin un der Spëtzt vun der Tabell.

T71 Diddeleng 77:41 Conter (19:16, 45:21, 64:35, 77:41)

Den aktuellen Tabellen-2. vun Diddeleng wollt duerch eng Victoire iwwer Conter weider den éischte Verfolger vun den nach ongeschloenen Damme vun de Musel Pikes bleiwen. Am éischte Véierel konnte si sech allerdéngs net ofsetzen a sou stoung et no relativ ausgeglachenen 10 Minutte 19:16 zu Gonschte vun der Lokalekipp. Am 2. Véierel ass bei Conter näischt méi zesummegelaf. Offensiv war hinne just 5 Punkte gelongen a sou konnt den T71 fir eng kleng Virentscheedung suergen, dëst beim Score vu 45:21 zu hire Gonschten.

Am drëtte Véierel konnt Conter wuel méi Punkte markéieren, wéi nach am 2. Véierel, ma och d'Dammen aus Diddeleng konnte weider iwwerzeegen. Virun allem d'Pele Marina Gianotti an d'Catherine Mreches konnte mat 21 respektiv 20 Punkte fir Diddeleng de Match entscheeden. Um Enn stoung eng kloer 77:41-Victoire fir d'Lokalekipp.

Gréngewald Hueschtert 90:75 Basket Esch (26:26, 45:41, 63:51, 90:75)

Bartreng 29:93 Walfer (10:34, 16:54, 29:72, 29:93)