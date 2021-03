Iwwerdeems ka Walfer eng éischter iwwerraschend Victoire géint d'Etzella feieren. Fiels klappt d'Sparta a Contern kann zu Steesel wannen.

E Samschdeg den Owend war am Hären-Basket de 9. Spilldag an der Total League a bei den Damme war et de 10. Steesel, Walfer an d'Musel Pikes kenne sech hei duerchsetzen.

Hären-Basket

Résidence Walfer - Etzella Ettelbréck 77:74 (19:17, 13:15, 19:23, 26:19)

Walfer huet wesentlech besser ugefaangen. Bei der Etzella huet et ronn 3 Minutte gedauert éier de Jairo Delgado 2 Dräier um Stéck getraff huet an ab dunn war d'Etzella an dëser Partie ukomm. Et ass hin an hier gaangen an et war een immens serréierten 1. Véierel. Am 2. Quarter stoung Defense op béide Säiten am Virdergrond déi et de Shootere schwéiere gemaach hunn. Walfer war awer weider immens waakreg an huet ëmmer nees de Wee ënnert de Kuerf gesicht. Bei der Etzella huet virun allem den Austin Burgett fir Géigewier gesuergt. Net manner wéi 14. Punkten huet de Scorer an der 1. Hallschent geschoss, déi mat 32:32-Gläich ausgaangen ass.

Walfer huet an der 2. Hallschent de Wee weider ënnert de Kuerf gesicht, dat well d'Quote vu baussen net gestemmt huet. Déi éischt 7 Minutte vun der 2. Hallschent hunn awer der Etzella gehéiert. Dono huet den Tom Konen op Walfer Säit opgedréint, dat mat 3 Dräier. Esou ass Walfer mat engem 4 Punkte Retard an de leschte Véierel gaangen. Walfer huet weider gemaach a louch tëschenzäitlech a Féierung. Et ass an der Schlussphase hin an hier gaangen. Um Enn ka sech an enger interessanter a immens spannender Partie den Opsteiger vu Walfer mat 77:74 duerchsetzen.

US Hiefenech - Musel Pikes 73:80 (31:15, 19:14, 17:29, 6:22)

Hiefenech hat de besseren Depart an huet doropshin e fulminanten 1. Véierel gespillt. Ënnert dem Impuls vum Max Schmit, dee 15 Punkten an der 1. Hallschent geschoss huet, huet Hiefenech de Pikes keng Chance gelooss a si an deenen éischten 10 Minutte mat 31:15 iwwerwannt. D'Pikes hunn um Ufank vum 2. Quarter ganz aggressiv an der Defense gespillt. Duerch déi aggressiv Spillweis sinn d'Pikes besser an de Match komm ouni de Réckstand awer wesentlech kennen ze verkierzen. D'Loft bei de Gäscht war och séier erëm eraus an Hiefenech huet séier nees zum Basket vun der Ufanksphase zeréck fonnt, sou dass si an der Hallschent däitlech mat 50:29 a Féierung louchen.

Musel Pikes huet an der 2. Hallschent nach emol alles probéiert an esou hu si e 14:2-Laf realiséiert. Miseler si weider um Drécker bliwwen an hunn mat engem staarke Milton Ottey de Réckstand Stéck fir Stéck verkierzt, sou dass et virum leschte Véierer nëmmen nach 58:67 aus der siicht vun de Pikes geheescht huet. An och am leschte Véierel ass den Ottey weider richteg waarm gelaf an d'Pikes hunn de Réckstand weider verkierzt. 5 Minutte viru Schluss waren si bis op 4 Punkten un der Lokalekipp drun. Bei Hiefenech war de Wuerm dran an d'Musel Pikes dréinen tatsächlech nach de Match a gewanne mat 80:73 zu Hiefenech.

Telstar Hesper - T71 Diddeleng 46:108 (3:36, 20:27, 14:29, 9:16)

Amicale Steesel - AB Contern 89:99 (25:25, 29:19, 22:22, 13:33)

Arantia Fiels - Sparta Bartreng 86:79 (25:23, 30:20, 18:12, 13:24)

Dammen-Basket

Amicale Steesel - AB Contern 70:43 (21:12, 13:9, 24:22, 12:0)

D'Amicale ass besser an de Match komm an huet virun allem mam Nicole Snyder ëmmer erëm an der Offensiv fir Impulser gesuergt. Och den 2. Quarter war fir d'Lokalekipp an esou war d'Ekipp aus der Äerdbierstaart mat 34:21 a Féierung. Nom Téi huet Contern eng Reaktioun gewisen ouni awer de Réckstand kennen ze verkierzen. Am leschte Véierel ass bei den Damme vu Contern dunn awer guer näischt méi zesumme gelaf. Et ass hinne keen eenzege Punkt méi gegléckt sou dass de Match dann och mat 43:70 verluer gaangen ass.

Résidence Walfer - Basket Esch 87:76 (21:32, 19:18, 26:11, 21:15)

Esch huet e fulminanten 1. Véierel gespillt a dëse verdéngt mat 32:21 gewonnen. Am 2. Quarter krut sech Walfer dunn awer gefaangen an si kruten de Match besser an de Greff. Esch huet trotz allem weider defensiv stabil gestanen an esou louch d'Féierung an der Paus bei 50:40. E ganz anert Bild huet Esch dunn am 3. Véierel gewisen. An der Offensiv sollt net méi vill zesumme lafen a Walfer huet alles getraff, sou dass et mat enger 74:70 Féierung an de lescht 10 Minutte gaangen ass. Walfer ass um Drecker bliwwen a kann de Match tatsächlech nach géint Esch gewannen, mat 87:76.

Musel Pikes - BBC Gréngewald Hueschtert 79:63 (18:15, 13:21, 22:8, 16:19)

Nationale 2